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7 марта, 06:35 • 110914 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137263 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

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Прохожий в Китае поймал падающего с пятого этажа ребенка

Прохожий в Китае поймал падающего с пятого этажа ребенка

Киев  •  УНН

 • 11836 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Мужчина на северо-западе Китая оказался в нужном месте в нужное время и спас двухлетнего ребенка, который упал с пятого этажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на китайское издание Global Times.

28-летний мужчина из города Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приехал домой и припарковал свой автомобиль под окном, когда увидел, как ребенок падает из здания.

"Я не долго думал и пытался поймать ребенка", - сообщил мужчина.

Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.

Мужчину и ребенка доставили в больницу, но ни один из них не получил серьезных травм и их отпустили.

Напомним, в результате нападения на школу в Китае погибло два ребенка.

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