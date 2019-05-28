Прохожий в Китае поймал падающего с пятого этажа ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Мужчина на северо-западе Китая оказался в нужном месте в нужное время и спас двухлетнего ребенка, который упал с пятого этажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на китайское издание Global Times.
28-летний мужчина из города Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приехал домой и припарковал свой автомобиль под окном, когда увидел, как ребенок падает из здания.
"Я не долго думал и пытался поймать ребенка", - сообщил мужчина.
Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.
Мужчину и ребенка доставили в больницу, но ни один из них не получил серьезных травм и их отпустили.
Напомним, в результате нападения на школу в Китае погибло два ребенка.