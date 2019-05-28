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Перехожий у Китаї зловив падаючу з п'ятого поверху дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Чоловік на північному заході Китаю опинився в потрібному місці у потрібний час і врятував дворічну дитину, яка впала з п'ятого поверху. Про це УНН повідомляє з посиланням на китайське видання Global Times.

28-річний чоловік з міста Інін в Синьцзян-Уйгурському автономному районі приїхав додому і припаркував свій автомобіль під вікном, коли побачив, як дитина падає з будівлі.

"Я не довго думав і намагався зловити дитину", - повідомив чоловік.

Дитина впала на чоловіка і збила його з ніг.

Чоловіка і дитину доставили в лікарню, але жоден з них не отримав серйозних травм і їх відпустили.

Нагадаємо, у результаті нападу на школу в Китаї загинуло двоє дітей.

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