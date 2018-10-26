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Переход на зимнее время: экономия угля против сбоя циркадного цикла человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В ночь с субботы на воскресенье Украина в очередной раз перейдет на зимнее время, точнее вернется в свой часовой пояс после перевода на один час вперед стрелок часов весной. Такие манипуляции со временем происходят во многих странах. Многие страны отменили переход на летнее время после проведенных исследований, показавших отсутствие пользы от такого перехода и недовольство населения от временных "колебаний". Некоторые же страны, включая Украину, только подумывают это сделать. УНН узнавал, зачем ввели понятие летнее время, есть ли экономическая целесообразность в переводе стрелок часов и как это влияет на самочувствие человека.

Кто придумал и зачем

Систему летнего времени впервые предложил новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон. Он много времени отдавал коллекционированию насекомых и заметил пользу от временных сдвигов для полноценного использования светового дня. Он предложил двухчасовой перевод часов, изложив свои аргументы в научной статье, которая позже была опубликована и вызвала большой интерес еще в 1898 году.

Впрочем, некоторые исследователи считают летнее время изобретением английского строителя Уильяма Виллета, который во время одной из утренних поездок по Лондону заметил, что город спит, хотя солнце уже встало. Свои мысли по поводу перехода на летнее время он также изложил в статье, которую назвал "О растрате дневного света" в 1907 году.

Первой страной в Европе, которая начала использовать переход на летнее время, стала Германия в апреле 1916 года. Тогда ей это было нужно для сохранения угля во время Первой мировой войны. Эту идею подхватили и ее союзники. Чуть позже этому примеру последовали Великобритания, большинство ее союзников и некоторые нейтральные страны. Однако, от ежегодного перехода отказались уже через несколько лет, а уже во второй половине прошлого века Европа и США вновь вернулись к этой идее.

Какие страны используют перевод часов

Сегодня летнее время используется в США, Канаде, Мексике, во всех странах Европы, кроме Исландии. В России и Беларуси, а также ряде постсоветских стран этот переход отменили несколько лет назад. В Японии, Китае, Индии и Сингапуре от перехода отказались ранее. Над идеей отменить изменения времени размышляют и в ЕС. По результатам онлайн-голосования, которое проходило с 5 июля по 16 августа этого года, подавляющее большинство жителей ЕС высказались за отказ от изменения времени. 80% из 4,6 миллиона человек, живущих в Евросоюзе, проголосовали за отмену перехода на зимнее или летнее время.

Отказаться от перехода на летнее и зимнее время и ввести в Украине единый часовой пояс призвали и Президента Петра Порошенко. В марте этого года граждане зарегистрировали соответствующую петицию.

Впрочем Министерство экономического развития и торговли заверило, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене перехода на летнее время, такую ​​возможность рассмотрят и в украинском правительстве.

Какая экономия от перевода часов

По мнению советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, переход Украины на зимнее время делает возможной экономию потребления угля в стране от 5%, но на экономию газа этот фактор не влияет.

"На сегодняшний день пиковое потребление энергии в январе и августе почти одинаковые, поскольку зимой значительная часть энергии уходит на обогрев помещений, а летом - на их охлаждение. Поэтому в нашем случае это может быть только уголь и газ. Насколько мне известно, нет готовой статистической информации по энергетической отрасли, которая бы свидетельствовала о преимуществах перехода на зимнее время. Эту информацию нужно собирать. Но экономия угля может составлять от 5%", - сказал отметил он в комментарии корреспонденту УНН.

На сколько ощутима такая экономия в масштабах энергетической системы страны или экономики в целом, сказать трудно - особенно учитывая то, что потребление электроэнергии на освещение давно не является существенным. В частности, исследования американских ученых 2008 года показали, что зимнее потребление электроэнергии в результате перевода часов снижается на 0,5%, а летнее - на 0,2%.

Впрочем, отдельные исследования в США показали даже рост дополнительных расходов в связи с временными изменениями. Сейчас же все больше предприятий, учреждений и частных домохозяйств переходят на энергосберегающие лампы - так экономия на освещении ощутима и без перехода на летнее время, тогда как потребление электричества от пользования бытовыми приборами существенно возрастает, что эти изменения нивелировать не могут.

Какой ущерб

По мнению президента Украинской ассоциации медицины сна, сомнолога Юрия Погорецкого, возможные экономические выгоды от перевода стрелок часов полностью нивелируются ростом количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) вследствие нарушения сна среди украинцев.

"Аварийность, которая растет из-за сонливости и невыспанности граждан, приводит к тому, что смертность на дорогах и ДТП перекрывает эфемерные экономические выгоды (от перевода часов - ред.)", - подчеркнул медик в комментарии.

По его словам, к переводу часов организм человека не может приспособиться даже в течение нескольких месяцев, поэтому в периоды после перехода на новое время увеличивается риск возникновения бессонницы, обостряются хронические заболевания - в частности нарушения сна, гипертоническая болезнь, депрессия.

"Нобелевская премия в 2017 году подтвердила то, что нельзя менять свои циркадные (колебания интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи - ред.) ритмы. Они заложены на генетическом уровне миллионы лет назад. Изменить их невозможно. Любое искусственное смещение, тем более в час, сбой биоритмов приводят к тому, что циркадные ритмы нарушены, выработка мелатонина нарушена, в этот момент риск инсультов-инфарктов возрастает", - отметил сомнолог.

Такое мнение подтверждают и исследования. Ученые в некоторых западных странах обнаружили, что сразу после перевода времени возрастает количество ДТП. По данным Association of American Railroads, изменения, связанные с переходом на летнее время, ежегодно стоят железнодорожным компаниям США в 20 млн долларов.

Кроме того, исследователи указывают и на возможные технологические сбои вследствие перехода на летнее/зимнее время. Так, в некоторых моделях Apple Watch Series 4 наблюдались сбои и перезагрузки из-за ошибки в связи с переходом на летнее время. Из-за "бага" Apple Watch Series 4 застрял в цикле перезагрузки. Проблему быстро решили, однако компании пришлось работать над исправлением программного обеспечения из-за этой проблемы.

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