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Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літний час

Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літний час

Київ • УНН

 • 35909 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літній час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій, передає УНН

"Скасувати переходи на літній та зимовий час. Ввести в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30 без додавання однієї години цілорічно, який однаково задовільнить як схід України (який бажає жити цілорічно за літнім UTC+3 часом) так і захід України (який бажає жити цілорічно за зимовим UTC+2 часом)", - йдеться в петиції.

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Автором петиції є Краснощоков Роман Андрійович, петиція була створена 22 березня. На даний момент зібрано 106 голосів із необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, раніше Порошенка закликали перейменувати Автономну республіку Крим на Кримську область.

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