Нові Apple Watch у Австралії "зламалися" через перехід на літній час

Через "баг" Apple Watch Series 4 застряг у циклі перезавантаження.

Наразі проблема з часом у годинниках Apple в Австралії вирішена, і всі годинники відновили нормальну роботу.

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Проте, як повідомляється, Apple збирається випустити виправлення програмного забезпечення через цю проблему, щоб вона не вплинула на користувачів в інших країнах, які найближчим часом також будуть переходити між зимовим і літнім часом.