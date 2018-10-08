Нові Apple Watch у Австралії "зламалися" через перехід на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У деяких моделях Apple Watch Series 4 спостерігалися збої і перезавантаження через помилку у зв'язку з переходом на літній час. Про це УНН повідомляє з посиланням на 9to5Mac.
Через "баг" Apple Watch Series 4 застряг у циклі перезавантаження.
Наразі проблема з часом у годинниках Apple в Австралії вирішена, і всі годинники відновили нормальну роботу.
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Проте, як повідомляється, Apple збирається випустити виправлення програмного забезпечення через цю проблему, щоб вона не вплинула на користувачів в інших країнах, які найближчим часом також будуть переходити між зимовим і літнім часом.