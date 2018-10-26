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Перехід на зимовий час: економія вугілля проти збою циркадного циклу людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У ніч із суботи на неділю Україна вкотре перейде на зимовий час, точніше повернеться у свій часовий пояс після переведення на 1 годину вперед стрілок годинників навесні. Такі маніпуляції із часом відбуваються в багатьох країнах. Багато країн скасували перехід на літній час після проведених досліджень, що показали відсутність користі від такого переходу і незадоволення населення від часових "коливань". Деякі ж країни, зокрема й Україна, лише подумують це зробити. УНН дізнавався, навіщо ввели поняття літній час, чи є економічна доцільність у переводі стрілок годинника і як це впливає на самопочуття людини.

Хто придумав і навіщо

Систему літнього часу вперше запропонував новозеландський ентомолог Джордж Вернон Хадсон. Він багато часу віддавав колекціонуванню комах і помітив користь від часових зсувів для повноцінного використання світового дня. Він запропонував двогодинне переведення годинників, виклавши свої аргументи у науковій статті, яка згодом була опублікована і викликала неабиякий інтерес ще в 1898 році.

Утім, деякі дослідники вважають літній час винаходом англійського будівельника Вільяма Віллета, який під час однієї з ранніх поїздок Лондоном помітив, що місто спить, хоча сонце вже встало. Свої думки з приводу переходу на літній час він також виклав у статті, які назвав "Про розтринькування денного світла" в 1907 році.

Першою країною у Європі, яка почала використовувати перехід на літній час, стала Німеччина у квітні 1916 року. Тоді їй це було потрібно для збереження вугілля під час Першої світової війни. Цю ідею підхопили і її союзники. Трохи згодом цей приклад наслідували Велика Британія, більшість її союзників і деякі нейтральні країни. Однак, від щорічного переходу відмовились вже через декілька років, а вже в другій половині минулого століття Європа і США знову повернулися до цієї ідеї.

Які країни використовують переведення годинників

На сьогодні літній час використовується у США, Канаді, Мексиці, в усіх країнах Європи, окрім Ісландії. У Росії і Білорусі, а також низці пострадянських країн цей перехід скасували кілька років тому. В Японії, Китаї, Індії і Сінгапурі від переходу відмовились раніше. Над ідеєю скасувати зміни часу розмірковують і в ЄС. За результатами онлайн-голосування, яке проходило з 5 липня по 16 серпня цього року, переважна більшість жителів ЄС висловилися за відмову від зміни часу. 80% з 4,6 мільйона людей, які живуть у Євросоюзі, проголосували за скасування переходу на зимовий чи літній час.

Відмовитись від переходу на літній та зимовий час і ввести в Україні єдиний часовий пояс закликали і Президента Петра Порошенка. У березні цього року громадяни зареєстрували відповідну петицію.

Утім Міністерство економічного розвитку і торгівлі запевнило, що у разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час, таку можливість розглянуть і в українському уряді.

Яка економія від переведення годинників

На думку радника міністра енергетики та вугільної промисловості Максима Білявського, перехід України на зимовий час робить можливою економію споживання вугілля в країні від 5%, але на економію газу цей чинник не має впливу.

"На сьогоднішній день пікове споживання енергії у січні та серпні майже однакові, оскільки взимку значна частина енергії йде на обігрів приміщень, а влітку – на їхнє охолодження. Тому в нашому випадку це може бути тільки вугілля та газ. Наскільки мені відомо, немає готової статистичної інформації по енергетичній галузі, яка би свідчила про переваги переходу на зимовий час. Цю інформацію потрібно збирати. Але економія вугілля може складати від 5%", - сказав зазначив він у коментарі кореспонденту УНН.

На скільки відчутна така економія у масштабах енергетичної системи країни або ж економіки в цілому, сказати важко – особливо з огляду на те, що споживання електроенергії на освітлення давно не є суттєвим. Зокрема, дослідження американських вчених 2008 року показали, що зимове споживання електроенергії у результаті переведення годинника знижується на 0,5%, а літнє – на 0,2%.

Утім, окремі дослідження у США показали навіть ріст додаткових витрат у зв'язку з часовими змінами. Наразі ж все більше підприємств, установ і приватних домогосподарств переходять на енергоощадні лампи – тож економія на освітленні відчутна й без переходу на літній час, тоді як споживання електрики від користування побутовими пристроями суттєво зростає, що ці зміни нівелювати не можуть.

Яка шкода

На думку президента Української асоціації медицини сну, сомнолога Юрія Погорецького, можливі економічні вигоди через переведення стрілок годиннику повністю нівелюються зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) внаслідок порушення сну серед українців.

"Аварійність, яка зростає через сонливість і невиспаність громадян, призводить до того, що смертність на дорогах і ДТП перекриває ефемерні економічні вигоди (від переведення годинників – ред.) ", - підкреслив медик у коментарі УНН.

За його словами, до переведення годинників організм людини не може пристосуватися навіть протягом кількох місяців, тому у періоди після переходу на новий час збільшується ризик виникнення безсоння, загострюються хронічні захворювання – зокрема порушення сну, гіпертонічна хвороба, депресія.

"Нобелівська премія у 2017 році підтвердила те, що не можна міняти свої циркадні (коливання інтенсивності біологічних процесів, що пов’язані зі зміною дня і ночі – ред.) ритми. Вони закладені на генетичному рівні мільйони років тому. Змінити їх неможливо. Будь-яке штучне зміщення, тим більше на годину, збій біоритмів призводять до того, що циркадні ритми порушені, вироблення мелатоніну порушене, в цей момент ризик інсультів-інфарктів зростає", - зазначив сомнолог.

Таку думку підтверджують і дослідження. Учені у деяких західних країнах дослідили, що одразу після переведення часу зростає кількість ДТП. За даними Association of American Railroads, зміни, пов’язані з переходом на літній час, щорічно коштують залізничним компаніям США до 20 млн доларів.

Крім того, дослідники вказують і на можливі технологічні збої внаслідок переходу на літній/зимовий час. Так, у деяких моделях Apple Watch Series 4 спостерігалися збої і перезавантаження через помилку у зв'язку з переходом на літній час. Через "баг" Apple Watch Series 4 застряг у циклі перезавантаження. Проблему швидко вирішили, однак компанії довелося працювати над виправленням програмного забезпечення через цю проблему.

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