Переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Позиция Украины очень усилена западными партнерами - ОП

Детали

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Он заявил, что позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.

"По договоренности сторон, мы идем только по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику. Вы же понимаете, что могут быть многие вещи, которые будут мешать переговорам. Относительно переговоров информация будет очень сжатой", - заявил участник украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Добавим

Президент России Владимир Путин отказался от прямого разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "сейчас очередь за переговорами делегаций".

Во время второго раунда переговоров с Россией, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.