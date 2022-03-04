Переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Позиция Украины очень усилена западными партнерами - ОП

ukru
15 марта, 19:03 • 74325 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111394 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106044 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91370 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91109 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79875 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115248 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123615 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126715 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 80895 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 85968 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100071 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 48326 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 110401 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115248 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115832 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254826 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284364 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101822 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123615 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109096 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126517 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128688 просмотра
Актуальное
Переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Позиция Украины очень усилена западными партнерами - ОП

Переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Позиция Украины очень усилена западными партнерами - ОП

Киев • УНН

 • 162760 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Переговоры с Россией будут идти трудно, но они будут идти. Позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут идти тяжело, но они будут идти. Он заявил, что позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.

"По договоренности сторон, мы идем только по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику. Вы же понимаете, что могут быть многие вещи, которые будут мешать переговорам. Относительно переговоров информация будет очень сжатой", - заявил участник украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Добавим

Президент России Владимир Путин отказался от прямого разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "сейчас очередь за переговорами делегаций".

Во время второго раунда переговоров с Россией, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы