Переговори з Росією йтимуть важко, але вони йтимуть. Позиція України дуже підсилена західними партнерами - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Переговори з Росією йтимуть важко, але вони йтимуть. Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Деталі
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією йтимуть важко, але вони йтимуть. Він заявив, що позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.
"За домовленістю сторін, ми йдемо тільки за узгодженим Комюніке, щоб не порушити логіку. Ви ж розумієте, що можуть бути багато речей, які будуть заважати переговорам. Щодо переговорів інформація буде дуже стислою", - заявив учасник української делегації, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Додамо
Президент Росії Володимир Путін відмовився від прямої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що “зараз черга за переговорами делегацій".
Під час другого раунду переговорів з Росією, українська сторона не отримала результатів, на які розраховувала.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.