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Другий раунд переговорів: в ОП заявили, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала

Другий раунд переговорів: в ОП заявили, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала

Київ • УНН

 • 229811 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час другого раунду переговорів з Росією, українська сторона не отримала результатів, на які розраховувала. Про це повідомив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

"Щойно завершився другий раунд переговорів між російською та українською стороною. На жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували, єдине, що я можу сказати, що обговорили досить детально гуманітарний аспект, тому що досить багато міст знаходяться в оточенні. Там драматична ситуація з продуктами харчування, медикаментами, з можливістю евакуації", - сказав Подоляк.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Україна на переговорах з Росією планує обговорити питання про відкриття гуманітарних коридорів в країну.

Контекст

28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.

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