Переговоры Украины с российской делегацией состоятся 14 марта, говорят в Кремле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Четвертый раунд переговоров Украины с русскоязычной делегацией состоится в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН.
Цитата
"Да", - ответил он на вопрос, состоятся ли завтрашние переговоры в видеоформате.
Детали
Накануне Песков сообщал, что российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее
Как писал УНН, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Россия начинает конструктивно разговаривать с Украиной, поэтому можно ожидать какие-то ”конкретные результаты" за считанные дни.
Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что-то говорят, а внимательно слушают наши предложения. Украина не уступит свои позиции. Наши требования-окончание войны и вывод российских войск.pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 13, 2022
Советник председателя ОП ранее рассказал в интервью российском провластному изданию "Коммерсант", что следующая встреча переговорных делегаций состоится 14-15 марта.