Переговори України з російською делегацією відбудуться 14 березня, кажуть у Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Четвертий раунд переговорів України з російськоокупаційною делегацією відбудеться у понеділок, 14 березня, у форматі відеозв'язку. Про це ТАСС повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН.
Цитата
"Так", - відповів він на запитання, чи відбудуться завтрашні переговори у відеоформаті.
Деталі
Напередодні Пєсков повідомляв, що російську делегацію на переговорах з Україною по відеозв'язку, як і при очних зустрічах у Білорусії, очолює помічник президента РФ Володимир Мединський.
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Як писав УНН, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Росія починає конструктивно розмовляти з Україною, тому можна очікувати на якісь “конкретні результати” за лічені дні.
Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022
Радник голови ОП раніше розповів в інтерв'ю російському провладному виданню "Комерсант", що наступна зустріч переговорних делегацій відбудеться 14-15 березня.