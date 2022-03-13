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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Переговори України з російською делегацією відбудуться 14 березня, кажуть у Кремлі

Переговори України з російською делегацією відбудуться 14 березня, кажуть у Кремлі

Київ • УНН

 • 136189 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Четвертий раунд переговорів України з російськоокупаційною делегацією відбудеться у понеділок, 14 березня, у форматі відеозв'язку. Про це ТАСС повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН.

Цитата

"Так", - відповів він на запитання, чи відбудуться завтрашні переговори у відеоформаті.

Деталі

Напередодні Пєсков повідомляв, що російську делегацію на переговорах з Україною по відеозв'язку, як і при очних зустрічах у Білорусії, очолює помічник президента РФ Володимир Мединський.

Раніше

Як писав УНН, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Росія починає конструктивно розмовляти з Україною, тому можна очікувати на якісь “конкретні результати” за лічені дні.

Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Радник голови ОП раніше розповів в інтерв'ю російському провладному виданню "Комерсант", що наступна зустріч переговорних делегацій відбудеться 14-15 березня.

Українські Національні Новини

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