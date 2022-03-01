Переговоры Украины с Россией: Зеленский заявил, что вероятность новой встречи делегаций - 1%

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“Я не ожидаю больших результатов, потому что вера в такой формат, начиная с Минска, вера эта теряется. Здесь есть желание людей закончить эту войну и в этом желании кроме слов, я желаю, хотим ли мы, или постоянно эти призывы, что Украина не выполняет Минск, кроме этого нужно работать. Поэтому я пока не чувствую от этого состава и с этой встречи первой. Я получил некоторые детали, я не чувствую пока конкретики. Есть единственное, что 1% того, что они опять таки могут встретиться, проговорить те или иные шаги в перед”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что сначала в России необходимо прекратить огонь, чтобы можно было сесть за стол переговоров.



Контекст

Российские СМИ сообщали, что встреча России и Украины должна состояться 2 марта.

Накануне на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся вчера между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.