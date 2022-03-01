Зустріч Росії та України має відбутися 2 березня – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Зустріч Росії та України має відбутися 2 березня. Про це повідомило російське джерело, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
"Зустріч РФ і України повинна відбутися 2 березня, як було обумовлено спочатку", — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори України і Росії, що відбулися на кордоні з Білоруссю, пройшли важко, проте без будь-яких ультиматумів.
28 лютого делегації поверталися до своїх країн для консультацій.
Контекст
Переговори проходили в районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.
До складу української делегації входять: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключовим питанням переговорів є "негайне припинення вогню і відведення військ з території України", повідомили в офісі Президента раніше.