Прошли тяжело, но без ультиматумов: в ОП прокомментировали переговоры Украины и России

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“Переговоры трудные. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы”, - подчеркнул он.

Детали

В Офисе Президента сообщили, что стороны детально обсудили ряд ключевых тем, о которых они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.

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“Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон”, - информируют в ведомстве.

Добавим

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Контекст

Переговоры проходят в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров является “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.