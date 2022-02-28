Пройшли важко, але без ультиматумів: в ОП прокоментували переговори України та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Переговори України та Росії, що відбулися на кордоні з Білоруссю, пройшли важко, однак без будь-яких ультиматумів. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси”, - наголосив він.
Деталі
В Офісі Президента повідомили, що сторони детально обговорили низку ключових тем, щодо яких вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень.
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“Ухвалено рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін”, - інформують у відомстві.
Додамо
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.
Контекст
Переговори відбуваються у районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.
До складу української делегації входять: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключовим питанням переговорів є “негайне припинення вогню та відведення військ з території України”, повідомили в Офісі Президента раніше.