Переговори України з Росією: Зеленський заявив, що ймовірність нової зустрічі делегацій - 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Є 1% того, що делегації України та Росії можуть знову зустрітися для проведення переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters та CNN, пише УНН.
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“Я не очікую великих результатів, тому що віра в такий формат, починаючи з Мінська, віра ця втрачається. Тут є бажання людей закінчити цю війну і в цьому бажанні крім слів, я бажаю, чи ми хочемо, або постійно ці заклики, що Україна не виконує Мінськ, окрім цього треба працювати. Тому я поки що не відчуваю від цього складу і з цієї зустрічі першої... Я отримав деякі деталі, я не відчуваю поки що конкретики. Є єдине, що 1% того, що вони знову таки можуть зустрітися, проговорити ті чи інші кроки в перед”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський заявляв, що спочатку Росії необхідно припинити вогонь, щоб можна було сісти за стіл переговорів.
Контекст
Російські ЗМІ повідомляли, що зустріч Росії та України має відбутися 2 березня.
Напередодні на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася вчора між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді готуватиметься до нової.