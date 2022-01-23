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Переговоры представителей Запада с талибами начались в Осло. На повестке дня ситуация в Афганистане

Переговоры представителей Запада с талибами начались в Осло. На повестке дня ситуация в Афганистане

Киев • УНН

 • 16282 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Осло начались ппереговоры с талибами по ситуации в Афганистане. Это первая их встреча с западными чиновниками в Европе после захвата власти в Афганистане. В центре переговоров - гуманитарная помощь афганскому народу, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Делегация радикального исламистского движения "Талибан" вечером в субботу, 22 января, прибыла в столицу Норвегии Осло для участия в трехдневных переговорах с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана и соблюдения прав человека в стране.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. Делегацию талибов в составе 15 человек возглавляет министр иностранных дел во временном кабмине АфганистанаАмир Хан Муттаки.

Переговоры проходят в одном из отелей в Осло в закрытом режиме. В первый день, 23 января, представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры. В дальнейших встречах с талибами примут участие также дипломаты Норвегии, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Афганская оппозиция критикует западных чиновников

Как пишет издание, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари раскритиковал Норвегию за проведение переговоров. "Мы все должны возвысить голос и не допустить, чтобы какая-либо страна нормализовала террористическую группировку как представителей Афганистана", - написал живущий в Париже Назарив своем Twitter.

Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что предстоящие встречи не означают признание сформированного талибами временного правительства Афганистана. "Но мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе", - подчеркнула Хюитфельдт.

Дополнение

С момента прихода к власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых касались женщин. Женщинам запретили работать на многих работах, за исключением сферы здравоохранения и образования, их доступ к образованию был ограничен после шестого класса, и им приказали носить хиджаб. Однако талибы не стали навязывать паранджу, которая была обязательной, когда они ранее правили Афганистаном в 1990-х годах.

Талибы все чаще нападают на правозащитные группы Афганистана, а также на журналистов, местные и международные телевизионные группы, освещающиех демонстрации, часто задерживают, а иногда и бьют их.

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