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Переговори представників Заходу з талібами розпочалися в Осло. На порядку денному ситуація в Афганістані

Переговори представників Заходу з талібами розпочалися в Осло. На порядку денному ситуація в Афганістані

Київ • УНН

 • 16282 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. В Осло розпочалися пПереговори з талібами щодо ситуації в Афганістані. Це перша їх зустріч із західними чиновниками у Європі після захоплення влади в Афганістані. У центрі переговорів – гуманітарна допомога афганському народу, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Делегація радикального ісламістського руху "Талібан" увечері в суботу, 22 січня, прибула до столиці Норвегії Осло для участі у триденних переговорах із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Афганістану та дотримання прав людини в країні.

Цей візит стане першою зустріччю талібів із західними дипломатами в Європі після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року. Делегацію талібів у складі 15 осіб очолює міністр закордонних справ у тимчасовому кабміні Афганістану Амір Хан Муттакі.

Переговори відбуваються в одному з готелів в Осло у закритому режимі. Першого дня, 23 січня, представники талібів зустрінуться з активістами, які займаються проблемами прав жінок та правозахисниками з афганської діаспори. У подальших зустрічах із талібами візьмуть участь також дипломати Норвегії, Європейського Союзу, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та США.

Афганська опозиція критикує західних чиновників

Як пише видання, представник Фронту національного спротиву Афганістану Алі Майсам Назарі розкритикував Норвегію за проведення переговорів. "Ми всі повинні підняти голос і не допустити, щоб будь-яка країна нормалізувала терористичне угруповання як представників Афганістану", - написав Назарі, що живе в Парижі.

Глава норвезького МЗС Аннікен Хюітфельдт заявила, що майбутні зустрічі не означають визнання сформованого талібами тимчасового уряду Афганістану. "Але ми маємо поговорити з де-факто владою країни. Ми не можемо допустити, щоб політична ситуація призвела до ще більшої гуманітарної катастрофи", - наголосила Хюітфельдт.

Доповнення

З моменту приходу до влади в середині серпня таліби запровадили широкомасштабні обмеження, багато з яких стосувалися жінок. Жінкам заборонили працювати на багатьох роботах, за винятком сфери охорони здоров'я та освіти, їхній доступ до освіти був обмежений після шостого класу, і їм наказали носити хіджаб. Однак таліби не стали нав'язувати паранджу, яка була обов'язковою, коли вони раніше правили Афганістаном у 1990-х роках.

Таліби дедалі частіше нападають на правозахисні групи Афганістану, а також на журналістів, місцеві та міжнародні телевізійні групи, які висвітлюють демонстрації, часто затримують, а інколи б'ють їх.

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