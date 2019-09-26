Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает УНН.
"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.
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В Минфине отметили, что за время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом. Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом Министров 29-го сентября 2019 года.
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Как сообщал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. 12 сентября была встреча с представителями НБУ. Во время встречи представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества.