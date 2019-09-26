Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу. Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну, передає УНН.
"Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських", - йдеться у повідомленні.
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У Мінфіні відзначили, що за час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з Фондом. Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29-го вересня 2019 року.
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Як повідомляв УНН, місія МВФ прибула в Україну 11 вересня. 12 вересня була зустріч з представниками НБУ. Під час зустрічі представники Міжнародного валютного фонду висловили намір продовжувати конструктивний діалог про нову програму співпраці.