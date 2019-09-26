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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зустрічі місії МВФ у Києві ще тривають

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні завершальний день роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні, і зустрічі місії з українською стороною тривають. Про це УНН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Зустрічі місії МВФ у Києві ще тривають

"Сьогодні завершальний день роботи місії та зустрічі тривають", - повідомили у представництві.

Також у МВФ повідомили, що завтра буде оприлюднена заява за підсумками роботи місії МВФ в Україні.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що представники МВФ за час свого перебування в Україні так і не домовилися з урядом про нову програму співпраці.

Як повідомляв УНН, місія МВФ прибула в Україну 11 вересня. 12 вересня була зустріч з представниками НБУ. Під час зустрічі представники Міжнародного валютного фонду висловили намір продовжувати конструктивний діалог про нову програму співпраці. 

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