Встречи миссии МВФ в Киеве еще продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня заключительный день работы миссии Международного валютного фонда в Украине, и встречи миссии с украинской стороной продолжаются. Об этом УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Сегодня заключительный день работы миссии и встречи продолжаются", - сообщили в представительстве.
Также в МВФ сообщили, что завтра будет обнародовано заявление по итогам работы миссии МВФ в Украине.
Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представители МВФ за время своего пребывания в Украине так и не договорились с правительством о новой программе сотрудничества.
Как сообщал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. 12 сентября была встреча с представителями НБУ. Во время встречи представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества.