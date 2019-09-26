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Встречи миссии МВФ в Киеве еще продолжаются

Киев • УНН

 • 15011 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня заключительный день работы миссии Международного валютного фонда в Украине, и встречи миссии с украинской стороной продолжаются. Об этом УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Встречи миссии МВФ в Киеве еще продолжаются

"Сегодня заключительный день работы миссии и встречи продолжаются", - сообщили в представительстве.

Также в МВФ сообщили, что завтра будет обнародовано заявление по итогам работы миссии МВФ в Украине.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представители МВФ за время своего пребывания в Украине так и не договорились с правительством о новой программе сотрудничества.

Как сообщал УНН, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. 12 сентября была встреча с представителями НБУ. Во время встречи представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества.

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