Переговоры Эрдогана и путина: о чем договорились

Детали

Главы государств по итогам переговоров пришли к выводу, что турецкий газовый поток является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Он работает исправно, ритмично, без сбоев для потребителей как в Турции, так и в Европе.

Стороны также приняли решение наращивать объём торговли россии и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики.

Кроме того, президенты договорились начать частично оплачивать в рублях поставки российского газа в Турцию, а также наращивать взаимодействие рф и Турции в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Также решено провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, и обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна рф.

Добавим

В Сочи завершились переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов.

Ранее сообщалось о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа.

По информации турецких СМИ, на повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.

Ожидалось, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".