Переговоры Эрдогана и путина: о чем договорились
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор владимир путин по итогу переговоров договорились о частичной оплате в рублях поставки российского газа в Турцию, и о дальнейшем развитии отношений. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
Детали
Главы государств по итогам переговоров пришли к выводу, что турецкий газовый поток является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Он работает исправно, ритмично, без сбоев для потребителей как в Турции, так и в Европе.
Стороны также приняли решение наращивать объём торговли россии и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики.
Кроме того, президенты договорились начать частично оплачивать в рублях поставки российского газа в Турцию, а также наращивать взаимодействие рф и Турции в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.
Также решено провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, и обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна рф.
Добавим
В Сочи завершились переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов.
Ранее сообщалось о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа.
По информации турецких СМИ, на повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.
Ожидалось, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".