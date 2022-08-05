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Переговоры Эрдогана и путина: о чем договорились

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор владимир путин по итогу переговоров договорились о частичной оплате в рублях поставки российского газа в Турцию, и о дальнейшем развитии отношений. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Главы государств по итогам переговоров пришли к выводу, что турецкий газовый поток является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Он работает исправно, ритмично, без сбоев для потребителей как в Турции, так и в Европе.

Стороны также приняли решение наращивать объём торговли россии и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики.

Кроме того, президенты договорились начать частично оплачивать в рублях поставки российского газа в Турцию, а также наращивать взаимодействие рф и Турции в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Также решено провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, и обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна рф.

Добавим

В Сочи завершились переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов.

Ранее сообщалось о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа.

По информации турецких СМИ, на повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.
Ожидалось, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".

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