Переговори Ердогана та путіна: про що домовилися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і російський диктатор володимир путін за підсумками переговорів домовилися про часткову оплату в рублях постачання російського газу до Туреччини, і подальший розвиток відносин. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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Глави держав за підсумками переговорів дійшли висновку, що турецький газовий потік є однією із найважливіших артерій постачання Європи російським газом. Він працює справно, ритмічно, без збоїв для споживачів як у Туреччині, так і в Європі.
Сторони також прийняли рішення нарощувати обсяг торгівлі росії та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики.
Крім того, президенти домовилися почати частково оплачувати в рублях постачання російського газу до Туреччини, а також нарощувати взаємодію росії та Туреччини в транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.
Також вирішено провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня в Туреччині та забезпечити виконання Стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна росії.
Додамо
У Сочі завершилися переговори президента росії володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, які тривали понад 4 години.
Раніше повідомлялося про те, що Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою володимиром путіним у курортному місті Сочі 5 серпня.
За інформацією турецьких ЗМІ, на порядку денному – тема війни між Ррсією та Україною та інші процеси в регіоні.
Очікувалося, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди "зерновим коридором".