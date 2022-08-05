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Переговори Ердогана та путіна: про що домовилися

Переговори Ердогана та путіна: про що домовилися

Київ • УНН

 • 618833 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і російський диктатор володимир путін за підсумками переговорів домовилися про часткову оплату в рублях постачання російського газу до Туреччини, і подальший розвиток відносин. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Глави держав за підсумками переговорів дійшли висновку, що турецький газовий потік є однією із найважливіших артерій постачання Європи російським газом. Він працює справно, ритмічно, без збоїв для споживачів як у Туреччині, так і в Європі.

Сторони також прийняли рішення нарощувати обсяг торгівлі росії та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики.

Крім того, президенти домовилися почати частково оплачувати в рублях постачання російського газу до Туреччини, а також нарощувати взаємодію росії та Туреччини в транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.

Також вирішено провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня в Туреччині та забезпечити виконання Стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна росії.

Додамо

У Сочі завершилися переговори президента росії володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, які тривали понад 4 години.

Раніше повідомлялося про те, що Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою володимиром путіним у курортному місті Сочі 5 серпня.

За інформацією турецьких ЗМІ, на порядку денному – тема війни між Ррсією та Україною та інші процеси в регіоні.
Очікувалося, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди "зерновим коридором".

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