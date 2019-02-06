Предвыборный пасьянс: эксперты о соревнованиях Зеленского и Тимошенко за второй тур

Так, по словам Владимира Цыбулько, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко сейчас встретились на одном электоральном поле, и оба пытаются заручиться поддержкой бывших избирателей "Партии регионов".

"Тимошенко имеет достаточно устойчивое электоральное ядро. Анализируя территории, где Зеленский набирает популярность, можно сделать вывод, что эти голоса могли бы пойти к Тимошенко. Он не дает перетекать к Тимошенко голосам избирателя, которые когда-то были сторонниками, в первую очередь, Партии регионов", - говорит он.

Мнение Цыбулько разделяет Олег Саакян. Тимошенко и Зеленский имеют схожий электорат и идеологические позиции. Это позволило Зеленскому обогнать Тимошенко в президентском рейтинге и, по факту, отобрать часть ее голосов, отмечает политолог.

"Зеленский забирает голоса у Тимошенко из-за того, что она является оппозиционным политиком, и он также находится в оппозиционной нише. Соответственно, здесь перетекание ощущается очень остро. Электоральное поле Зеленского больше пересекается с электоратом Тимошенко.

Но это может сыграть злую шутку с Зеленским, поскольку большая часть избирателей Зеленского декларирует, что они верят в победу другого кандидата - или Порошенко, или Тимошенко. Кроме того, у Зеленского наименьший процент сторонников, которые точно придут и проголосуют за него в день выборов", - рассказывает политолог.

Президентский рейтинг был сюрпризом для Зеленского и его политтехнологов, считает Алексей Якубин. Зеленский якобы должен отобрать голоса у действующего Президента Петра Порошенко, а по факту - отобрал у Тимошенко, говорит политолог.

"У меня складывается впечатление, что Зеленский выбрал Порошенко как одного из главных спарринг-партнеров на выборах. Его кампания построена на троллинге действующей власти. Все началось с заявления Зеленского о том, что он идет в президенты, за несколько минут до поздравления Президента с Новым годом. Зеленского уличили в бизнесе в РФ - он сделал так, чтобы начали параллельно говорить о бизнесе Президента. Если другие кандидаты из четырех топовых в меньшей степени говорят о Президенте, больше - о себе, то Зеленский - наоборот", - подчеркивает он.

С мнением Якубина соглашается политолог Андрей Миселюк. Добавляет, что Зеленский вышел на первые позиции президентского рейтинга в меньшей степени благодаря приверженности украинцам, больше - из-за намерения Коломойского лишить Порошенко возможности второй раз сесть в президентское кресло.

"Коломойский мечтает и делает все для того, чтобы Порошенко не стал во второй раз президентом, поддерживает тех кандидатов, кто может помочь ему достичь его цели. И конечно, что это была бы его золотая мечта, чтобы во втором туре оказались Зеленский и Тимошенко. Но это вряд ли, поскольку очень много угроз того, что мыльный пузырь Зеленского не выдержит и лопнет еще до дня голосования. Порошенко готовит и проводит глубоко уважаемую кампанию, и еще будут с его стороны неожиданные ходы", - говорит Миселюк.

Политологи убеждены, украинцы будут голосовать не за Зеленского, а за его телевизионный образ - Василия Голобородько.

"Президентская гонка - это борьба крупных структур, а у Зеленского партийных структур нет. Сегодня это лишь телеобраз, который люди воспринимают как свежий. Зеленский просто собирает дивиденды телевизионного образа. Это - кумир на время", - считает Цыбулько.

По мнению экспертов, Зеленский обогнал Тимошенко потому, что имеет незапятнанную политическую репутацию. Тимошенко этого украинцам не может предложить.

"Зеленский интереснее избирателю тем, что он новый политик, у него нет антирейтинга, который демонстрируют сегодня все ключевые политики, в том числе - Юлия Владимировна. У него не испорченная репутация, четкий визуальный образ человека, который отрубит руки коррупционерам. Он еще не обманывал, в отличие от всех старых политиков, в том числе Юлии Владимировны", - считает политолог Руслан Бортник.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного центром SOCIS, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова, опубликованным 31 января, в президентском рейтинге лидирует руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. За ним следует Петр Порошенко и уже потом - Юлия Тимошенко.