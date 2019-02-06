Передвиборчий пасьянс: експерти про змагання Зеленського та Тимошенко за другий тур

Так, за словами Володимира Цибулька, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко нині зустрілися на одному електоральному полі, і обидва намагаються заручитися підтримкою колишніх виборців “Партії регіонів”.

"Тимошенко має досить стале електоральне ядро. Аналізуючи території, де Зеленський набирає популярність, можна зробити висновок, що ці голоси могли б піти до Тимошенко. Він не дає перетікати до Тимошенко голосам виборця, які колись були симпатиками, у першу чергу, Партії регіонів", - каже він.

Думку Цибулька розділяє Олег Саакян. Тимошенко та Зеленський мають схожий електорат та ідеологічні позиції. Це дало можливість Зеленському обігнати Тимошенко у президентському рейтингу та, по факту, відібрати частину її голосів, зазначає політолог.

"Зеленський забирає голоси у Тимошенко через те, що вона є опозиційним політиком, і він також знаходиться в опозиційній ніші. Відповідно, тут перетікання відчувається дуже гостро. Електоральне поле Зеленського найбільше пересікається із електоратом Тимошенко.

Але це може зіграти злий жарт із Зеленським, оскільки більша частина виборців Зеленського декларує, що вони вірять у перемогу іншого кандидата - або Порошенка, або Тимошенко. Крім того, у Зеленського найменший відсоток тих симпатиків, які точно прийдуть і проголосують за нього у день виборів", - розповідає політолог.

Президентський рейтинг був сюрпризом для Зеленського та його політтехнологів, вважає Олексій Якубін. Зеленський начебто мав відібрати голоси у чинного Президента Петра Порошенка, а по факту - відібрав у Тимошенко, каже політолог.

"У мене складається враження, що Зеленський обрав Порошенка як одного з головних спаринг-партнерів на виборах. Його кампанія побудована на тролінгу діючої влади. Усе почалося із заяви Зеленського про те, що він іде у Президенти, за кілька хвилин до привітання Президента з Новим роком. Зеленського викрили на бізнесі у РФ - він зробив так, аби почали паралельно говорити про бізнес Президента. Якщо інші кандидати із чотирьох топових меншою мірою говорять про Президента, більше - про себе, то Зеленський - навпаки", - підкреслює він.

Із думкою Якубіна погоджується політолог Андрій Миселюк. Додає, що Зеленський вийшов на перші позиції президентського рейтингу меншою мірою завдяки прихильності українців, більшою - через наміри Коломойського позбавити Порошенка можливості вдруге сісти у президентське крісло.

"Коломойський мріє і робить все для того, щоб Порошенко не став вдруге президентом, підтримує тих кандидатів, хто може допомогти йому досягти його мети. І звичайно, що це була б його золота мрія, аби у другому турі опинилися Зеленський і Тимошенко. Але це навряд чи, оскільки дуже багато загроз того, що мильна бульбашка Зеленського не витримає і лусне ще до дня голосування. Порошенко готує і проводить глибоко шановану кампанію, і ще будуть з його сторони неочікувані ходи", - каже Миселюк.

Політологи переконані, українці голосуватимуть не за Зеленського, а за його телевізійний образ - Василя Голобородька.

"Президентські перегони - це боротьба великих структур, а у Зеленського партійних структур немає. Сьогодні це лише телеобраз, який люди сприймають як свіжий. Зеленський просто збирає дивіденди телевізійного образу. Це - кумир на час", - вважає Цибулько.

На думку експертів, Зеленський обігнав Тимошенко тому, що має незаплямовану політичну репутацію. Тимошенко цього українцям не може запропонувати.

"Зеленський цікавіший виборцю тим, що він новий політик, у нього немає антирейтингу, який демонструють сьогодні всі ключові політики, у тому числі - Юлія Володимирівна. У нього не зіпсована репутація, чіткий візуальний образ людини, яка відрубає руки корупціонерам. Він ще не обманював, на відміну від всіх старих політиків, у тому числі Юлії Володимирівни", - вважає політолог Руслан Бортник.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного центром SOCIS, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова, опублікованими 31 січня, у президентському рейтингу лідирує керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський. За ним слідує Петро Порошенко і вже потім - Юлія Тимошенко.