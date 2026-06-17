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Передала оккупантам картины Айвазовского, Куинджи и Калмыкова - экс-директор мариупольского музея получила подозрение

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Экс-директор мариупольского музея подозревается в том, что передала оккупантам картины Айвазовского, Куинджи и Калмыкова. Полотна стоимостью 26 млн грн, по данным следствия, вывезли в оккупированный Донецк.

Передала оккупантам картины Айвазовского, Куинджи и Калмыкова - экс-директор мариупольского музея получила подозрение

Бывшей директрисе мариупольского музея сообщено о подозрении, она подозревается в том, что передала оккупантам картины Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Григория Калмыкова, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Сообщено о подозрении бывшей директрисе Мариупольского краеведческого музея. По данным следствия, она способствовала незаконному присвоению оккупантами уникальных произведений искусства из фондов Художественного музея имени Архипа Куинджи

- сообщили в прокуратуре.

Речь идет о пяти оригинальных полотнах Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Григория Калмыкова общей стоимостью более 26 млн грн.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения рф подозреваемая, имея свободный доступ к музейному хранилищу, незаконно завладела картинами, которые экспонировались в Художественном музее имени Архипа Куинджи. "Сначала она перевезла их в собственное жилье, а затем, после договоренностей с представителями оккупационной администрации, лично передала захватчикам", - говорится в сообщении.

Среди похищенных культурных ценностей – картина Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", полотна Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень. Крым" и "Эльбрус", а также работа Григория Калмыкова "Куинджи кормит голубей".

"В дальнейшем картины были вывезены в так называемый "донецкий республиканский художественный музей" и незаконно внесены в российский реестр музейных ценностей. Таким образом подозреваемая способствовала незаконному присвоению оккупантами культурного наследия Мариуполя", - отметили в прокуратуре.

Бывшей директрисе заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Директор" крымского музея получил подозрение за кражу почти 11 тыс. экспонатов из Херсона - Генпрокурор15.04.26, 10:11 • 6122 просмотра

Юлия Шрамко

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