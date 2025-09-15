Перед зимой нужно на 100% выполнить каждую договоренность о поставках ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости стопроцентного выполнения договоренностей по поставкам систем ПВО, ракет к ним и контрактов на закупку перед зимним периодом. Он также сообщил о планировании внешнеполитической активности на сентябрь-октябрь с акцентом на ПВО и реализацию решений "Рамштайна".
Детали
По словам Президента, продолжается планирование внешнеполитической активности на вторую часть сентября – октябрь.
Приоритеты очевидны: ПВО и полная реализация решений "Рамштайна", состоявшегося недавно, и наших договоренностей с партнерами, которые у нас были в Вашингтоне и Париже. Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Финансы на дроны – чтобы наш потенциал производства был заполнен
Он добавил, что продолжается работа с партнерами по финансам в целом на армию – "по странам видим, какие партнеры внесут свой вклад. Есть над чем еще поработать".
