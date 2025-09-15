$41.280.03
17:38 • 3486 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 9162 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 14701 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 19675 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 23707 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 53756 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 35536 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32189 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35951 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58043 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
Перед зимой нужно на 100% выполнить каждую договоренность о поставках ПВО - Зеленский

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости стопроцентного выполнения договоренностей по поставкам систем ПВО, ракет к ним и контрактов на закупку перед зимним периодом. Он также сообщил о планировании внешнеполитической активности на сентябрь-октябрь с акцентом на ПВО и реализацию решений "Рамштайна".

Перед зимой нужно на 100% выполнить каждую договоренность о поставках ПВО - Зеленский

Перед зимой мы должны на сто процентов выполнить каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

Детали

По словам Президента, продолжается планирование внешнеполитической активности на вторую часть сентября – октябрь.

Приоритеты очевидны: ПВО и полная реализация решений "Рамштайна", состоявшегося недавно, и наших договоренностей с партнерами, которые у нас были в Вашингтоне и Париже. Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Финансы на дроны – чтобы наш потенциал производства был заполнен

- отметил Зеленский.

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский15.09.25, 19:49 • 1076 просмотров

Он добавил, что продолжается работа с партнерами по финансам в целом на армию – "по странам видим, какие партнеры внесут свой вклад. Есть над чем еще поработать".

За неделю до Генассамблеи ООН Трамп будет в Европе, Киев планирует активную неделю дипломатии - Зеленский15.09.25, 20:22 • 922 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Вашингтон
Париж
Владимир Зеленский
Украина