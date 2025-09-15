$41.280.03
Перед зимою потрібно на 100% виконати кожну домовленість про постачання ППО - Зеленський

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність стовідсоткового виконання домовленостей щодо постачання систем ППО, ракет до них та контрактів на закупівлю перед зимовим періодом. Він також повідомив про планування зовнішньополітичної активності на вересень-жовтень з акцентом на ППО та реалізацію рішень "Рамштайну".

Перед зимою потрібно на 100% виконати кожну домовленість про постачання ППО - Зеленський

Перед зимою маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, триває планування зовнішньополітичної активності на другу частину вересня – жовтень.

Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений 

- зазначив Зеленський.

росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський15.09.25, 19:49 • 1038 переглядiв

Він додав, що триває робота з партнерами по фінансах загалом на армію – "по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати".

За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський15.09.25, 20:22 • 870 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вашингтон
Париж
Володимир Зеленський
Україна