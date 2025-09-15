Перед зимою потрібно на 100% виконати кожну домовленість про постачання ППО - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність стовідсоткового виконання домовленостей щодо постачання систем ППО, ракет до них та контрактів на закупівлю перед зимовим періодом. Він також повідомив про планування зовнішньополітичної активності на вересень-жовтень з акцентом на ППО та реалізацію рішень "Рамштайну".
Перед зимою маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.
За словами Президента, триває планування зовнішньополітичної активності на другу частину вересня – жовтень.
Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений
Він додав, що триває робота з партнерами по фінансах загалом на армію – "по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати".
