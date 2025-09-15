Перед зимою потрібно на 100% виконати кожну домовленість про постачання ППО - Зеленський

Перед зимою маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

За словами Президента, триває планування зовнішньополітичної активності на другу частину вересня – жовтень.

Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений