Перед пунктом пропуска Краковец-Корчевая в очередях стоят 200 легковушек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Перед пунктом пропуска Краковец - Корчевая, что на границе с Польшей, в очередях стоят 200 легковых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
Так, по данным пограничников, по состоянию на 14:30 перед пунктом пропуска Краковец - Корчевая, на границе с Польшей, в очередях стоят 200 легковых авто.
Добавим, что скорость оформления легковых в данном пункте пропуска - 75 авто в час.
Напомним, на границе с Молдовой задержали иностранца, автомобиль которого имел фейковые номерные знаки и советскую символику.