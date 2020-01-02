На кордоні з Молдовою затримали іноземця на BMW з фейковими номерами та радянською символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На кордоні з Молдовою затримали іноземця, автомобіль якого мав фейкові номерні знаки та радянську символіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"В пункті пропуску "Кучурган", під час перетину кордону іноземцем на автомобілі BMW, прикордонники одразу звернули увагу на реєстраційні номери транспортного засобу та наклеєну символіку СРСР. В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автівки 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт не встановленого зразка. Крім того, на кузові автомобіля шанувальника радянщини демонстративно була наклеєна символіка радянського союзу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що при огляді транспортного засобу громадянина Молдови, військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.
Повідомляється, що по факту виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 ККУ (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) повідомлено компетентні правоохоронні органи. Автомобіль чоловіка вилучений та переданий співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, колишній очільник Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович відреагував на проведення забороненою Комуністичною партією України конференції на честь 140-річчя з дня народження Йосипа Сталіна.