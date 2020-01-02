На границе с Молдовой задержали иностранца на BMW с фейковыми номерами и советской символикой

"В пункте пропуска "Кучурган", во время пересечения границы иностранцем на автомобиле BMW, пограничники сразу обратили внимание на регистрационные номера транспортного средства и наклеенную символику СССР. В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля поклонника советизации демонстративно была наклеена символика Советского союза", - говорится в сообщении.

Указано, что при осмотре транспортного средства гражданина Молдовы, военнослужащие Белгород-Днестровского отряда нашли подлинные документы на авто.

Сообщается, что по факту обнаружения признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) сообщено компетентные правоохранительные органы. Автомобиль мужчины изъят и передан сотрудникам Нацполиции.

Напомним, бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович отреагировал на проведение запрещенной Коммунистической партией Украины конференции в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина.