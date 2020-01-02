Перед пунктом пропуску Краківець-Корчова у чергах стоять 200 легковиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Перед пунктом пропуску Краківець - Корчова, що на кордоні з Польщею, у чергах стоять 200 легкових автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.
Так, за даними прикордонників, станом на 14:30 перед пунктом пропуску Краківець – Корчова, на кордоні з Польщею, у чергах стоять 200 легкових авто.
Додамо, що швидкість оформлення легковиків у даному пункті пропуску – 75 авто за годину.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали іноземця, автомобіль якого мав фейкові номерні знаки та радянську символіку.