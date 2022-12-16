Перед полномасштабным вторжением в Украину путина предупреждали о катастрофических последствиях для рф - FT

Детали

Как пишет издание, за месяц до начала полномасштабной войны к нему в резиденцию приезжали исполнительный директор “Сбербанка” Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба считаются технократами в руководстве рф, поэтому могут выражать свое мнение. Греф во время визита к путину выступил с докладом, в котором предупреждал о катастрофических последствиях, если ситуация в отношениях с Украиной будет дальше обостряться.

Отмечается, что Греф и Набиуллина предупреждали о панике на финансовых рынках и отвержении российской экономики на десятки лет назад.

В перспективе двух лет падения ВВП они оценивали в 30%, а инфляция может вынудить Центробанк поднимать ключевую ставку до 35%, сокращение реальных доходов ожидалось на уровне 20.

Кроме этого путина предупреждали, что в результате войны россияне начнут жить гораздо хуже и будут бороться за продукты питания и лекарства, не говоря уже о других потребностях, пишет Financial Times.

Как информирует источник издания, во время встречи Грефа прервал путин и спросил, что может сделать россия во избежание западных санкций, на что директор “Сбербанка” ничего не ответил, поскольку понимал, что на страну ждет геополитическая катастрофа.

Указывается, что оба оставили встречу с путиным так и не узнав, учитывал ли он их предупреждения и что собирается делать.

“Они были достаточно храбрыми, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить сообщение. Они не смогли дать единственный ответ”, — говорит один из источников FT.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что только российский диктатор владимир путин может перевести войну на дипломатический путь – отойдя к границам 1991 года.