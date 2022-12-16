Перед повномасштабним вторгненням в Україну путіна попереджали про катастрофічні наслідки для рф - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські довірені особи диктатора володимира путіна попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Як пише видання, за місяць до початку повномасштабної війни до нього у резиденцію приїжджали виконавчий директор “Сбербанку” Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Обидва вважаються технократами у керівництві рф, тому можуть висловлювати свою думку. Греф під час візиту до путіна виступив з докладом, у якому попереджав про катастрофічні наслідки, якщо ситуація у відносинах з Україною буде далі загострюватись.
Зазначається, що Греф та Набіулліна попереджали про паніку на фінансових ринках та відкидання російської економіки на десятки років назад.
У перспективі двох років падіння ВВП вони оцінювали у 30%, а інфляція може змусити Центробанк підіймати ключову ставку до 35%, скорочення реальних доходів очікувалось на рівні 20%.
Крім цього путіна попереджали, що в результаті війни росіяни почнуть жити набагато гірше і будуть боротися за продукти харчування та ліки, не кажучи вже про інші потреби, пише Financial Times.
Як інформує джерело видання, під час зустрічі Грефа перервав путін та запитав, що може зробити росія, щоб уникнути західних санкцій, на що директор “Сбербанку” нічого не відповів, оскільки розумів, що на країну чекає геополітична катастрофа.
Вказується, що обидва залишили зустріч з путіним так і не дізнавшись, чи врахував він їх попередження та що збирається робити.
“Вони були досить хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли доставити повідомлення. Вони не змогли дати єдиної відповіді”, — каже одне з джерел FT.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що лише російський диктатор володимир путін може перевести війну на дипломатичний шлях - відійшовши до кордонів 1991 року.