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Якщо відійде до кордонів 1991 року: Зеленський пояснив, як путін може перевести війну на дипломатичний шлях

Якщо відійде до кордонів 1991 року: Зеленський пояснив, як путін може перевести війну на дипломатичний шлях

Київ • УНН

 • 826502 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що лише російський диктатор володимир путін може перевести війну на дипломатичний шлях - відійшовши до кордонів 1991 року. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, "кінець уже зрозумілий".

"Чому я кажу "ми повинні йти до наших кордонів"? Тому що, якщо не вийде, він повернеться... Це головна історія. Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні", - сказав Президент України.

Зеленський наголосив, що треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, перш за все, демонструє не тільки підтримку, але дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію потрібно платити. 

Цитата

"Скільки людей путін (готовий вбити)?... Він бере людей з обох сторін. Він забирає наших людей і посилає своїх громадян на вбивство. Якщо він зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - резюмував Президент України.

Раніше

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.

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