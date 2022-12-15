Якщо відійде до кордонів 1991 року: Зеленський пояснив, як путін може перевести війну на дипломатичний шлях

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За словами Зеленського, "кінець уже зрозумілий".

"Чому я кажу "ми повинні йти до наших кордонів"? Тому що, якщо не вийде, він повернеться... Це головна історія. Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні", - сказав Президент України.

Зеленський наголосив, що треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, перш за все, демонструє не тільки підтримку, але дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію потрібно платити.

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"Скільки людей путін (готовий вбити)?... Він бере людей з обох сторін. Він забирає наших людей і посилає своїх громадян на вбивство. Якщо він зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - резюмував Президент України.

Раніше

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.