Если отойдет к границам 1991 года: Зеленский объяснил, как путин может перевести войну на дипломатический путь

Детали

По словам Зеленского, "конец уже понятен".

"Почему я говорю "мы должны идти к нашим границам"? Потому что, если не выйдет, он вернется... Это главная история. Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности? Если он вернется, они нам снова помогут со оружием? Действительно ли это оградит нас от полномасштабного вторжения? Нет", - сказал Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что нужно смотреть на реальную картину, когда весь мир, прежде всего, демонстрирует не только поддержку, но дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию нужно платить.

Цитата

"Сколько людей путин (готов убить)?... Он берет людей с обеих сторон. Он забирает наших людей и посылает своих граждан на убийство. Если он сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", – резюмировал Президент Украины.

Ранее

Президент Владимир Зеленский отметил, что выход украинской армии на границы 23 февраля - "не будет финалом". В интервью The Economist он также напомнил о гарантиях безопасности Украины.