Перед Новым годом в Украине ощутимо потеплеет - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине в течение 28-29 декабря, начиная с юго-запада, ожидается повышение температуры как днем так и ночью. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По информации синоптиков, завтра в Украине преимущественно без осадков, лишь в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью будет идти снег, 28 декабря на Правобережье, 29 декабря на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточных областях дождь и мокрый снег, местами гололед. На остальной территории без осадков.
На северо-востоке и юге на дорогах местами гололедица.
Температура ночью 0-6 ° мороза (завтра в Карпатском регионе, послезавтра на Левобережье 5-11 °мороза), днем от 2° мороза до 4° тепла.
"В течение 28-29 декабря в Украине, начиная с юго-запада, повышение температуры ночью до одного градуса мороза - пяти тепла, днем до трех - восьми, на юге восьми - тринадцати градусов тепла, в восточных и Сумской областях ночью ослабление мороза, днем около 0°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Кроме того, завтра на западе, в начале недели в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, в Украине в субботу и в воскресенье в южных, восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, местами гололед.