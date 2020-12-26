Перед Новим роком в Україні відчутно потепліє - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні протягом 28-29 грудня, починаючи з південного заходу, очікується підвищення температури як вдень так і вночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За інформацією синоптиків, завтра в Україні переважно без опадів, лише у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі сніжитиме, 28 грудня на Правобережжі, 29 грудня на Закарпатті, Прикарпатті та у північно-східних областях дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.
На північному сході та півдні на дорогах місцями ожеледиця.
Температура вночі 0-6° морозу (завтра в Карпатському регіоні, післязавтра на Лівобережжі 5-11° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла.
“Протягом 28-29 грудня в Україні, починаючи з південного заходу, підвищення температури вночі до одного градуса морозу — п’яти тепла, вдень до трьох — восьми, на півдні восьми — тринадцяти градусів тепла, у східних та Сумській областях вночі послаблення морозу, вдень близько 0°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Крім того, завтра на заході, на початку тижня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, в Україні в суботу та у неділю у південних, східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь.