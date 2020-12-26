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Перед Новим роком в Україні відчутно потепліє - синоптики

Київ • УНН

 • 15793 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні протягом 28-29 грудня, починаючи з південного заходу, очікується підвищення температури як вдень так і вночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Перед Новим роком в Україні відчутно потепліє - синоптики

За інформацією синоптиків, завтра в Україні переважно без опадів, лише у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі сніжитиме, 28 грудня на Правобережжі, 29 грудня на Закарпатті, Прикарпатті та у північно-східних областях дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.

На північному сході та півдні на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0-6° морозу (завтра в Карпатському регіоні, післязавтра на Лівобережжі 5-11° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла.

“Протягом 28-29 грудня в Україні, починаючи з південного заходу, підвищення температури вночі до одного градуса морозу — п’яти тепла, вдень до трьох — восьми, на півдні восьми — тринадцяти градусів тепла, у східних та Сумській областях вночі послаблення морозу, вдень близько 0°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, завтра на заході, на початку тижня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляв УНН, в Україні в суботу та у неділю у південних, східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь.

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