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Перед местными выборами в Украине отставка правительства маловероятна — Разумков

Киев • УНН

 • 16128 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Перед проведением местных выборов в Украине отставка правительства маловероятна. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

Перед местными выборами в Украине отставка правительства маловероятна — Разумков

“В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность, или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют”, — прокомментировал Разумков.

По его словам, говорить об отставке правительства сейчас “трудно”.

“Пока нет таких предложений не от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства”, — заявил Разумков.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о вызовах, которые будут стоять перед нардепами во время четвертой сессии парламента. Среди них — принятие государственного бюджета на 2021 год и политика ВР во время местных выборов.

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