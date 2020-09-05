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Перед місцевими виборами в Україні відставка уряду малоймовірна – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Перед проведенням місцевих виборів в Україні відставка уряду малоймовірна. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.

Перед місцевими виборами в Україні відставка уряду малоймовірна – Разумков

“В нашій державі багато чого може відбутися. Якщо ми говоримо з вами про те, що можна буде на когось перекласти свою відповідальність, або відповідальність в цілому, я думаю, що це малоймовірно і приклади в історії України це добре демонструють”, — прокоментував Разумков.

За його словами, говорити про відставку уряду зараз “важко”.

“Поки немає таких пропозицій не від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено і ефективно на користь держави”, — заявив Разумков.

Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів по виклики, які стоятимуть перед нардепами під час четвертої сесії парламента. Серед них — ухвалення державного бюджету на 2021 рік та політика ВР під час місцевих виборів.

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