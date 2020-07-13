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Перед итальянским парламентом в Риме пройдет манифестация в поддержку Маркива

Перед итальянским парламентом в Риме пройдет манифестация в поддержку Маркива

Киев  •  УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. К годовщине приговора, вынесенного итальянским судом украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, на площади перед итальянским парламентом в Риме состоится манифестация в поддержку украинца. Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"К годовщине, когда итальянский суд вынес позорный приговор украинскому военнослужащему и защитнику Виталию Маркиву, на площади перед итальянским парламентом в Риме пройдет манифестация в его поддержку. Солидарна с организаторами и участниками акции - Виталий должен быть на свободе!" - написала Денисова.

Омбудсмен напомнила, что 26 мая 2020 года было завершено проведение следственного эксперимента Нацполицией в уголовном производстве об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова.

"Специалистами проведено акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. После получения профессиональных выводов экспертов следователями Нацполиции, сведения были переданы стороне защиты", - отметила Денисова.

Денисова выразила надежду, что эти сведения будут приняты и учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы в Милане.

Кроме того, по словам Денисовой, из-за продолжения карантинных мер судом не определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца в итальянской тюрьме. Эти ограничения "не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь", указала Омбудсмен.

"Обращаюсь к Послу Итальянской Республики в Украине господину Давиде Ла Чечилиа, Президенту Ассамблеи омбудсменов регионов и автономных провинций Др. Андреа Нобили и Комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой обеспечить права и свободы нашего защитника во время пребывания в заключении", - отметила Денисова.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года около Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Добавим также, что в мае этого года группа экспертов провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Предварительный вывод свидетельствует о том, что выстрелы раздавались с места, которое контролировали боевики.

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