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Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Китайские военные за последние несколько лет стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками, чтобы "вероятно нанести удары" по США и союзникам. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США о вооруженных силах Китая, который опубликован на сайте Пентагона, передает УНН.

Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США

В документе указано, что Народно-освободительная армия Китая наращивает свои возможности для поражения удаленных от КНР целей насколько это возможно. "За последние три года она расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируются для нанесения ударов по США и и союзникам", - говорится в докладе.

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В Пентагоне считают, что Китай хочет научиться наносить удары по военным базам и американским вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам. "Такие полеты, также могут быть использованы, чтобы подать стратегический сигнал региональным государствам, но пока неясно, какой именно", - отмечается в сообщении. В Минобороны США допускают, что такие операции могут быть чем-то большим, чем "демонстрацией улучшенных возможностей".

Как отмечает Reuters, в 2018 году китайские бомбардировщики приземлись на острова в Южно-Китайском море в рамках тренировки. Эта территория считается спорной. В начале августа американской госсекретарь Мак Помпео заявил о своей обеспокоенности по милитаризации данного региона.

Пекин разместил в мае во время учебы свои стратегические бомбардировщики H-6K, способные нести ядерное вооружение. Они были развернуты у спорных островов Спратли. 19 мая два американских корабля, эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam, прошли примерно в 19 км от Парасельских островов. В США маневр боевых кораблей объяснили попыткой противостоять ограничением свободы судоходства, которые устанавливает Пекин. Министерство обороны Китая отреагировало на проход в воскресенье двух кораблей ВМС США (эсминец и ракетный крейсер) у Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, назвав их действия серьезным нарушением суверенитета.

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