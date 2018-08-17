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Пентагон запідозрив Китай у відпрацюванні удару по США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Китайські військові за останні кілька років стали більше проводити тренувань із бомбардувальниками, щоб “ймовірно нанести удари” по США та союзникам. Про це йдеться в доповіді Міністерства оборони США про Збройні сили Китаю, який опублікований на сайті Пентагону, передає УНН.

Пентагон запідозрив Китай у відпрацюванні удару по США

У документі зазначено, що Народно-визвольна армія Китаю нарощує свої можливості для “ураження цілей віддалених від КНР наскільки це можливо”. “За останні три роки вона розширила надводні операції своїх бомбардувальників, отримуючи досвід на складних морських ділянках, і ймовірно тренуються для нанесення ударів по США і та союзникам”, — йдеться в доповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З літака-розвідника США зняли, як Китай мілітаризує спірне море

У Пентагоні вважають, що Китай хоче навчитися наносити удари по військових базах і американським збройним силам у Тихому океані, в тому числі на острові Гуам. “Такі польоти, також можуть бути використані, щоб подати стратегічний сигнал регіональним державам, але поки неясно, який саме”, — наголошується в повідомленні. У Міноборони США допускають, що такі операції можуть бути чимось більшим, ніж “демонстрацією поліпшених можливостей”.

Як зазначає Reuters, в 2018 році китайські бомбардувальники приземлися на острови у Південно-Китайському морі в рамках тренування. Ця територія вважається спірною. На початку серпня американської держсекретар Мак Помпео заявив про свою стурбованість щодо мілітаризації даного регіону.

Пекін розмістив у травні під час навчання свої стратегічні бомбардувальники H-6K, здатні нести ядерну озброєння. Вони були розгорнуті біля спірних островів Спратлі. 19 травня два американські кораблі, есмінець Higgins і ракетний крейсер Antietam, пройшли приблизно в 19 км від Парасельских островів. У США маневр бойових кораблів пояснили спробою протистояти обмеженням свободи судноплавства, які встановлює Пекін. Міністерство оборони Китаю відреагувало на прохід в неділю двох кораблів ВМС США (есмінець і ракетний крейсер) біля Парасельских островів (архіпелаг Сиша) в Південно-Китайському морі, назвавши їх дії серйозним порушенням суверенітету.

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