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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36298 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55796 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101610 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92333 просмотра

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Пентагон считает, что масштабы угроз для США со стороны РФ и Китая в будущем только возрастут

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Масштабы угроз для США со стороны России и Китая “в будущем только возрастут”. Такую оценку дал в среду заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.

“Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы, поэтому они представляют растущую угрозу для безопасности США и их союзников, а также партнеров, — утверждал Руд. — Длительное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения военных ассигнований как Соединенными Штатами, так и их союзниками, потому что масштабы этих угроз в будущем только возрастут”.

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По словам замминистра, “главный вызов процветанию и безопасности США — возрождение долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими государствами, как Китай и Россия”.

“Американские вооруженные силы остаются сильнейшими в мире, однако наше преимущество размывается, поскольку потенциальные противники модернизируют и наращивают свои военные и ядерные силы”, — продолжил Руд. В связи с этим он напомнил о новых системах ядерных вооружений, о которых в своем послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Как указал заместитель министра, США должны реагировать на это соответствующим образом, в том числе “модернизировать свои ядерные силы”. Его поддержал глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайт, который выступил на тех же слушаниях. “Через 10-12 лет срок годности тех средств доставки ядерных боеголовок, которыми мы в настоящее время имеем, подойдет к концу, и нам нужно модернизировать их сейчас”, — отметил он.

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Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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