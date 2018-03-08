Пентагон считает, что масштабы угроз для США со стороны РФ и Китая в будущем только возрастут

КИЕВ. 8 марта. УНН. Масштабы угроз для США со стороны России и Китая “в будущем только возрастут”. Такую оценку дал в среду заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.