Пентагон вважає, що масштаби загроз для США з боку РФ і Китаю в майбутньому лише зростуть
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Масштаби погроз для США з боку Росії і Китаю “в майбутньому лише зростуть”. Таку оцінку надав у середу заступник глави Пентагону з політичних питань Джон Руд, виступаючи на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США, інформує УНН.
“Китай і Росія прагнуть перекроїти світовий порядок і змінити територіальні межі, тому вони представляють зростаючу загрозу для безпеки США та їх союзників, а також партнерів, — стверджував Руд. — Довготривале суперництво з Китаєм і Росією вимагає збільшення військових асигнувань як Сполученими Штатами, так і їх союзниками, тому що масштаби цих загроз у майбутньому лише зростуть”.
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За словами заступника міністра, “головний виклик процвітанню і безпеці США — відродження довгострокового суперництва з такими ревізіоністськими державами, як Китай і Росія”.
“Американські збройні сили залишаються найсильнішими у світі, проте наша перевага розмивається, оскільки потенційні противники модернізують і нарощують свої військові і ядерні сили”, — продовжив Руд. У зв’язку з цим він нагадав про нові системи ядерних озброєнь, про які в своєму посланні Федеральним зборам повідомив президент РФ Володимир Путін.
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Як вказав заступник міністра, США мають реагувати на це відповідним чином, у тому числі “модернізувати свої ядерні сили”. Його підтримав глава Стратегічного командування ЗС США генерал Джон Хайт, який виступив на тих же слуханнях. “Через 10-12 років термін придатності тих засобів доставки ядерних боєголовок, якими ми у даний час маємо, підійде до кінця, і нам потрібно модернізувати їх зараз”, — зауважив він.
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Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.