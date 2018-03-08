Пентагон вважає, що масштаби загроз для США з боку РФ і Китаю в майбутньому лише зростуть

КИЇВ. 8 березня. УНН. Масштаби погроз для США з боку Росії і Китаю “в майбутньому лише зростуть”. Таку оцінку надав у середу заступник глави Пентагону з політичних питань Джон Руд, виступаючи на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США, інформує УНН.