Пентагон установил ограничения на трансгендеров в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министерство обороны США во вторник подписало документ о введении ограничений относительно трансгендеров, проходящих службу в армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Новые нормы вступят в силу 12 апреля и запретят большинства трансгендеров служить, если им нужно гормональное лечение или операция.
Документ, подписанный заместителем министра обороны США Дэвидом Норквистом, вторым человеком в Пентагоне, позволит министрам различных видов ВС принимать решения об отказе в службе в зависимости от конкретного случая, то есть, с индивидуальным подходом.
В решении упрекнула спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси.
"Возрождение президентом его фанатичного, отвратительного запрета на военнослужащих-трансгендеров - это потрясающая атака на патриотов, защищающих нас, и на сами фундаментальные идеалы нашей нации", - заявила она во вторник вечером.
Она также сказала, что позиция Трампа является предубеждением, а не патриотизмом.
В январе Верховный суд США разрешил вступление в силу частичного запрета президента Дональда Трампа служить в армии трансгендерам. Администрация президента Дональда Трампа ранее попросила Верховный суд США пересмотреть постановления нижестоящих судов, отказавшихся поддержать политику по запрету на службу в армии для некоторых трансгендеров.
Эта политика, впервые объявленная президентом в июле 2017 года через Twitter, а затем официально обнародованная тогдашним министром обороны Джеймсом Мэттисом, запрещает лицам, у которых диагностировано состояние, известное как гендерная дисфория, служить, но с некоторыми исключениями. В нем также указывается, что лица, не имеющие этого состояния, могут служить, но только если они делают это в соответствии с полом, который был определен при рождении.