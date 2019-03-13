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Пентагон встановив обмеження на трансгендерів в армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство оборони США у вівторок підписало документ про введення обмежень щодо трансгендерів, що проходять службу в армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Нові норми набудуть чинності 12 квітня і заборонять більшості трансгендерів служити, якщо їм потрібно гормональне лікування або операція.

Документ, підписаний заступником міністра оборони США Девідом Норквістом, другою людиною у Пентагоні, дозволить міністрам різних видів ЗС ухвалювати рішення про відмову у службі залежно від конкретного випадку, тобто, з індивідуальним підходом.

Рішенню дорікнула спікер Палати представників США, демократ Ненсі Пелосі.

"Відродження президентом його фанатичної, огидної заборони на військовослужбовців-трансгендерів - це приголомшлива атака на патріотів, які захищають нас, і на самі фундаментальні ідеали нашої нації", - заявила вона у вівторок ввечері.

Вона також сказала, що позиція Трампа є упередженням, а не патріотизмом.

У січні Верховний суд США дозволив набуття чинності часткової заборони президента Дональда Трампа служити в армії трансгендерам. Адміністрація президента Трампа раніше попросила Верховний суд США переглянути постанови судів нижчих інстанцій, які відмовилися підтримати політику щодо заборони на службу в армії для деяких трансгендерів.

Ця політика, вперше оголошена президентом у липні 2017 років через Twitter, а потім офіційно оприлюднена тодішнім міністром оборони Джеймсом Меттісом, забороняє особам, у яких діагностовано стан, відомий як гендерна дисфорія, служити, але з деякими винятками. У ньому також вказується, що особи, які не мають цього стану, можуть служити, але тільки якщо вони роблять це у відповідності зі статтю, яка була визначена при народженні.

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