Пентагон признал факт авиаудара по мечети в Сирии

В результате авианалета погибли десятки мирных жителей. До сих пор Министерство обороны США категорически это отрицало, как и то, что удар был нанесен именно по мечети. В Пентагоне настаивали, что уничтожены были только боевики террористической группировки “Аль-Каида”, которые встречались в здании, расположенном на определенном расстоянии от мечети.

Как ранее сообщал УНН, в результате авиаудара неопознанных военных самолетов по мечети в деревне Аль-Джина в окрестностях сирийского Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения. Авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались для вечерней молитвы.