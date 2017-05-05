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Пентагон визнав факт авіаудару по мечеті в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Центральне командування  Збройних сил США за підсумками свого розслідування визнало, що 16 березня американські літаки завдали удару по мечеті в поселенні Аль-Джина на півночі Сирії. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал CNN, передає УНН.

Пентагон визнав факт авіаудару по мечеті в Сирії

Унаслідок авіанальоту загинули десятки мирних жителів. Досі Міністерство оборони США категорично це заперечувало, як і те, що удару було завдано саме по мечеті. У Пентагоні наполягали, що знищені були лише бойовики терористичного угруповання  "Аль-Каїда", які зустрічалися в будівлі, розташованій на певній відстані від мечеті.

Як раніше повідомляв УНН, у результаті авіаудару невпізнаних військових літаків по мечеті в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення. Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися для вечірньої молитви.

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