Пентагон визнав факт авіаудару по мечеті в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Центральне командування Збройних сил США за підсумками свого розслідування визнало, що 16 березня американські літаки завдали удару по мечеті в поселенні Аль-Джина на півночі Сирії. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал CNN, передає УНН.
Унаслідок авіанальоту загинули десятки мирних жителів. Досі Міністерство оборони США категорично це заперечувало, як і те, що удару було завдано саме по мечеті. У Пентагоні наполягали, що знищені були лише бойовики терористичного угруповання "Аль-Каїда", які зустрічалися в будівлі, розташованій на певній відстані від мечеті.
Як раніше повідомляв УНН, у результаті авіаудару невпізнаних військових літаків по мечеті в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення. Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися для вечірньої молитви.